新冠肺炎｜港增一本地確診涉L452R變種病毒　為油麻地紅茶館酒店清潔工 (16:40)

相關報道：袁國勇：染疫清潔工或吸入病毒微粒 紅茶館酒店房間消毒不足10分鐘「情況極不理想」

個案11937詳情︰

．患者6月30日在紅茶館酒店為多個房間清潔，包括早前確診的印尼傭工（個案11920）6月20日至27日入住的503號房；她同日完成工作後到油麻地鴉打街流動採樣站檢測，結果呈初步陽性，CT值逾30（代表病毒量低），7月1日確診。患者入院後兩次病毒檢測均為陰性，抗體同樣是陰性

．該染疫印傭入住的房間沒有他人入住，6月29日由承辦商進行消毒

．與丈夫及兩名孩子居於香港仔利港中心。患者有21名緊密接觸者，包括其家人及多個工作地點的相關者；患者3名家人的緊密接觸者有21人，以上共40多人須接受3天檢疫令

．6月26日到香港仔大道海峰華軒陪同子女補習，補習中心的教師及家長須檢疫

．6月27日及30日與朋友到香港仔中心港富閣打麻將，朋友須接受檢疫

．患者兩名子女就讀於庇理羅士女子中學及英皇書院，兩校須停課消毒，直至該兩名學生檢測結果確認為陰性

．患者丈夫在東華三院賽馬會復康中心行政辦事處工作，毋須接觸復康中心病人及其家人，6月25日病毒檢測呈陰性，同日接種一針復必泰疫苗

新冠肺炎 相關報道：

香港仔利港中心解封 無發現確診個案

9地點納強制檢測 涉L452R變種病毒初步確診【附名單】