新冠疫苗｜孔繁毅：科興疫苗對3至17歲兒童安全有效　有望分階段下調接種年齡 (15:47)

對於何時要打第三劑疫苗，孔繁毅稱英國《自然》期刊研究顯示復必泰疫苗有效免疫較持久，未必要每年打針，可相隔更長時間才接種加強劑；科興疫苗對變種病毒保護力較差，有需要提早打第三劑加強劑，現時有待藥廠就變種病毒抗原改良疫苗提升保護力，委員會獲得相關臨牀數據才能審視何時打第三劑。

至於新加坡擬讓輕症者在家隔離及自行檢測，孔繁毅認為做法有風險，Delta變種病毒傳染力高，若本港疫苗接種率未達人口七至八成，不適宜實行新加坡的做法，且自行檢測或會不通報陽性，亦可能出現在家病情轉差死亡個案。

本港昨日（1日）出現檢疫酒店清潔工初步確診變種病毒個案，孔繁毅稱若證實清潔工確診，患者很可能在工作地點染疫，需盡快找出輸入個案源頭，並呼籲檢疫酒店員工盡快接種疫苗。

新冠疫苗 相關報道：

港大研究：逾200青少年打針後未見嚴重不良反應