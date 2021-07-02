男子刀刺警｜消息：疑兇事前留遺書　警料反修例後個人部署行兇 (16:11)

據了解，警方昨晚到施襲男子的住所搜查，發現遺書、電腦、USB手指、報章、書籍及筆記等，與反修例事件有關；警方相信他經歷反修例事件後，個人部署行兇，並沒有同黨。另外，據悉該名男子從事採購，警方昨晚搜查期間，亦與男子同住的父母了解，形容男子性格較內向，不知道他日常活動。男子生前居住在新蒲崗一座「三無大廈」，本報今晨及中午到訪，無人應門，鄰居表示不認識死者。案件已轉交商業罪案調查科跟進。

另據了解，因應昨晚有警員受襲，警隊內部十分關注，有警區已決定警員巡邏時，需要至少4人一組，並要加強留意身邊情況。

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