新冠疫苗｜港大研究：逾200青少年打針後未見嚴重不良反應 (13:00)

劉宇隆說，以色列為青少年打500萬劑復必泰疫苗，有275個心肌炎案例，大多在第2針後4日內出現，當中男性佔多，但症狀輕微，數日內復元，建議本港學校為打針青少年提供數天假期，讓他們休息。他續說，暫時未見全球青少年打科興疫苗出現心肌炎案例，而科興研究團隊亦在醫學期刊刊出3至17歲兒童的接種數據，顯示安全及有效，希望政府日後考慮下調接種年齡。

劉宇隆：女性打針前吃紅肉菠菜補充鐵質

他補充，女性經期時失血，令體內鐵質下降，可能影響身體抵抗力，建議她們打針前多吃紅肉及菠菜，補充鐵質。

另外，劉宇隆說本港970宗診18歲以下新冠病毒確診者，5%兒童會出現長期後遺症，例如乏力、因味覺及嗅覺障礙而經常嗅到垃圾味等，有4人出現較嚴重的併發症，包括溶血性貧血、多系統發炎綜合症、腳趾發炎及敗血症。

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