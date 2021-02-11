強制檢測｜9地點納強制檢測　涉L452R變種病毒初步確診【附名單】 (09:02)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將9個地點納入新型冠狀病毒強制檢測，涉及昨日（1日）初步確診的L452R變種病毒個案。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方，須於7月3日或之前接受強制檢測：
涉及L452R變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方︰
‧淺水灣南灣道12A號2號（6月9日至7月1日）
‧油麻地鴉打街6號紅茶館酒店（6月14、16、17、28、30或7月1日）
‧鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒（6月9、10、13、19、21、22、23、24或27日）
‧香港仔香港仔中心第4期6A-6B號舖地下麥當勞（6月30日中午12時至下午6時）
‧香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈香港仔街市（6月29日中午12時至下午6時）
‧香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下百佳超級廣場（6月29日中午12時至下午6時）
‧香港仔華富（二）邨商場6樓17-18號舖麗絲快餐店年（6月27日中午12時至下午6時）
‧鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖海東軒（6月20日上午9時至中午12時）
‧香港仔湖北街16號地舖金門餐廳（6月26日上午9時至中午12時）
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