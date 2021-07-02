天氣｜天文台料周末一連三日酷熱　下周二驟雨增多 (16:30)

【16:30】高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。本港方面，今日（2日）下午多處地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚及明日（3日）天氣預測，大致天晴。明早有一兩陣驟雨，最低氣溫約29度，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。展望隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。下周二（6日）、下周三（7日）驟雨增多。
【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.7度，相對濕度71%。紫外線指數為10，強度甚高。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩南至西南風。
【08:00】高空反氣旋正影響南海北部。同時，一股西南氣流正為廣東帶來驟雨。本港今日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。天氣炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。展望周末期間日間酷熱。下周初驟雨增多。
（香港天文台）
酷熱天氣 實用資訊：
飲水｜運動前後飲水四注意 雷雄德提醒：運動後勿狂灌水 運動飲品非必要
飲水｜家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考 防缺水記住3個飲水時間
防曬Q&A｜多雲日子不會曬傷？天文台拆解防曬謬誤【附圖：天文台紫外線指數5級】
防曬｜戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽
太陽眼鏡Q&A｜視光師：鏡片非愈深色愈好 太陽眼鏡防UV唔合格「差過唔戴」
太陽眼鏡慎選鏡片顏色 視光師：灰鏡片顏色最真 行山揸車都啱戴