警員銅鑼灣崇光百貨外遇襲　疑犯受傷送院後不治 (23:59)

【23:59】特首林鄭月娥對有人持刀襲擊警員，致警員嚴重受傷，予以強烈譴責，並慰問受傷警員。

【23:42】律敦治醫院發言人表示，送院男子於晚上11時20分證實死亡。

【22:24】現場有兩人倒地，救護員到場，與警員為一名倒臥地上的黑衣傷者進行心外壓等急救。警方表示，晚上近10時，一名男子在銅鑼灣近東角道對開，持刀襲擊一名警員，致其左背嚴重受傷。疑犯已被制服。消息稱，晚上約10時，一名男子在銅鑼灣崇光百貨門外，突然亮出一把刀，從後襲擊一名機動部隊警員，警員左背肩胛骨中刀倒地，男子再以同一把刀自插胸口。其他警員見狀上前制服並拘捕該男子，其間有警員拔槍戒備，但無人開槍。受傷警員清醒送瑪麗醫院，男子則送律敦治醫院。

網媒眾新聞記者表示，晚上約10時05分突聽到騷動聲，回頭看見一名黑衣男子手持一把刀，滿手鮮血，3名警員跑向該男子並用槍指向他，男子再跑近崇光百貨門口。涉案的刀跌在地上，男子胸口流血，之後5、6名警員制服該男子。眾新聞記者稱，當時無聽到槍聲。目擊事發經過的「港大學生會校園電視」記者「段少」（化名）表示，黑衣男子被制服後亦躺臥血泊中。