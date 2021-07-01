七一｜職工盟旺角兩街站遭警圍封　提早結束 (17:05)

職工盟及旗下屬會今午（7月1日）在旺角行人天橋設立兩個街站，被現場大批警員包圍及截查，並警告他們勿違反限聚令、講話及派發刊物內容不可有煽動內容。其後兩個街站在警方多次警告下提早結束。職工盟批評警方有關做法野蠻，容不下異見聲音。
職工盟、香港物業管理及保安職工總會及清潔服務業職工會今午3時許在旺角行人天橋擺設兩個街站，兩街站相距約100米，各有兩人。街站主要收集市民鼓勵說話，以及派發有關七一的宣傳刊物。約20多名警員拉橙帶包圍一個街站，調查成員的身分證，並警告他們勿違反限聚令，又提醒其講話及派發刊物內容不可有煽動內容。有督察仔細翻閱小冊子內容，並有警員錄影成員講話內容。另一個街站亦被10多名警員包圍。
佩戴黃色口罩、穿黑衫的李先生在職工盟街站留下鼓勵字句。他稱對香港「無乜期望」，計劃一個多月內移民英國，因「不想子女在這些環境長大」。他稱移民後會保留實力，看日後環境會否改善，「將來回來做應該做的事」。
下午4時許，兩個街站在警方多次警告下，先後提早關站。職工盟組織幹事吳冠君批評警方做法野蠻，打壓市民表達意見權利，「唔啱聽就叫人收聲，啱聽就鼓掌」。
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