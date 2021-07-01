2021年授勳名單｜張舉能、鄭若驊、葉劉淑儀等7人獲大紫荊勳章 (00:03)

3法官獲勳銜 律政司9人獲授勳或嘉獎

今年有3名法官獲勳銜，除張舉能外，上訴庭副庭長楊振權和高等法院原訟法庭暫委法官麥偉德獲金紫荊星章。律政司亦有9人獲授勳銜或嘉獎，除鄭若驊外，8名律政司政府律師獲頒行政長官公共服務獎狀，包括主責國安法案件、在「35+初選案」代表控方的署理刑事檢控專員楊美琪，以及在國安法首案唐英傑案代表控方的署理副刑事檢控專員（特別職務）周天行。

張舉能對獲頒大紫荊勳章表示榮幸，認為這肯定全體法官及司法人員維持香港的獨立和專業司法制度方面的貢獻。

律政司長鄭若驊回覆查詢稱，很榮幸獲特區政府頒發大紫荊勳章，認為這是對律政司仝人致力為香港服務的肯定，亦是表揚每名對法律制度作出貢獻的人。

葉劉淑儀接受查詢時表示，自己2002年已取得金紫荊星章，事隔近20年才獲大紫荊「比人哋遲」。被問到近年有指大紫荊「貶值」、是「分餅仔」，葉劉淑儀稱「唔係誇獎自己」，認為每年獲得大紫荊的人都是值得表揚。

蕭澤頤、劉賜蕙獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章

警隊方面，44名現職或已退休警察獲勳銜及嘉獎。警務處長蕭澤頤、副處長劉賜蕙、高級助理處長郭蔭庸、助理處長郭柏聰及關翠貞獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章；高級助理處長周一鳴及助理處長江學禮則獲紀律部隊及廉政公署榮譽獎章。

8名警察獲頒銀或銅英勇勳章，其中6人在示威期間執勤受傷，包括去年7月1日被示威者襲撃及遭利刀插傷、人稱「爆爆Sir」的警員雷俊傑，獲銀英勇勳章。

另外，恒基地產主席李家誠及信和集團副主席黃永光分別獲金紫荊星章和銀紫荊星章。新任監警會主席王沛詩和香港電台顧問委員會前主席陳建強亦獲頒銀紫荊星章。油尖旺區議會前主席、民建聯葉傲冬和元朗區議會前主席、現任區議員沈豪傑則獲銅紫荊星章。

獲榮譽勳章者包括新民黨陳家珮等多名2019年區議會選舉落選的建制派。工聯會陳穎欣及經民聯李思敏則獲行政長官社區服務獎狀。