南豐爭產案　上訴庭駁回幼女陳慧慧上訴 (18:33)

本案爭議在於，陳廷驊生前打算給予長女陳慧芳及幼女陳慧慧各分45億元資產，二人要各把其中三分之一、即15億元分予楊福娥。楊福娥接受資產後，質疑陳慧慧隱瞞相關物業已升值，令她少收差額。

陳慧慧一方爭議，楊福娥同意將部分資產分予陳慧慧、陳慧慧的子女及慈善機構，故雙方簽訂協議時，陳慧慧沒有責任披露資產細節。惟上訴庭表示，在楊福娥接受的資產中，陳慧慧沒有解釋為何將4億元捐予慈善機構，以及將8億元現金贈予自己及其子女；她以對自己有利的方法分配資產，涉及嚴重的利益衝突。

陳慧慧一方提出，沒有披露物業升幅不等同欺詐，而且楊福娥是年屆80歲的老婦，將財產贈予兒孫和慈善機構實屬正常。上訴庭反駁稱，陳慧慧作供時承認樓市升值約三至四成，但她僅向楊福娥表示，涉案物業升值近兩至三成，已構成誤導，遂駁回陳慧慧的上訴。