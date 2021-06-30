地盤工兩度強姦繼女罪成囚12年　官斥「假繼父之名行淫慾之惡」 (20:00)

暫委法官李瀚良引述女童的心理報告，指出她患嚴重創傷後遺症，回想事件時感到極度悲痛憤怒，影響其睡眠、專注力及學業；她曾萌生自殺念頭，自我形象低落並出現幻覺，更對人失去信心。

李官又引述女童母親的心理報告，指出她在案發後情緒失控，有明顯創傷症狀，出現嚴重焦慮及情緒低落。女童母親又透露被告在性方面有諸多異常要求，二人在管教女兒時曾起爭執。

李官判刑時批評，被告（57歲）假繼父之名，行淫慾之惡，嚴重違反作為繼父的誠信，對女童及其母身心造成難以修復的傷害，令人憤慨。案發時間長達3年多，當時女童僅10至13歲，難以想像她所受的委屈，被告的行為對女童的身心構成長遠影響，必須嚴懲。李官又指出，被告案發時沒做避孕措施，以及對女童造成嚴重心理傷害，均為加刑因素，終判被告監禁12年。