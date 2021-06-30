內地官二代涉襲警脫罪　官：被告口供不合理惟警口供不一致 (19:20)

被告為學生杜立衡（20歲），由翻譯員協助。他被控於2020年9月3日，在牛頭角彩盈邨一大廈後樓梯襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

被告早前自辯時稱，收到假冒公安電話，表示他與父母涉洗黑錢，指示他與鄧姓事主見面，進行調查任務，他以為獲委任為臨時公安，「公安」又指使他自行用電腦列印公安證明文件。屈官質疑被告無向父母了解，做法不合理。至於被告稱來電者指控他犯案，他卻被委派任務，屈官指出「有常識人士都會察覺不妥」。

屈官裁決時稱，被告就讀港大精算系，成績優異，又會與人交流，認為被告並非自稱的「書呆子」或「高分低能」，指出其說法前後矛盾，不合情理。

惟屈官表示，被告被制服後，沒有警員宣布拘捕或向他解釋控罪；事後被告及警員在後樓梯逗留長達40分鐘，情況奇怪。對於有作供警員稱事後需向上級匯報、等警車到場，有警員說拘捕行動有部署，有警車在場，但駕駛警員受傷，更有警員無法指出受傷同事，屈官認為3名控方證人的口供不一致，憂慮警員有否將制服被告的事如實告訴法庭。屈官最終以疑點利益歸於被告為由，裁定被告罪名不成立。