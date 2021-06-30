鰂魚涌公園槍殺案高院開審　控方：被告涉因遺產糾紛槍擊四名舅姨 (17:14)

原名魏朝霞的被告詹心桀（44歲），被控於2018年6月26及27日，在香港謀殺其二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲）。二姨在2018年6月26日送院不治，四舅父則於翌日死亡。詹心桀另被控於同年6月26日，在太古城道鰂魚涌公園意圖使其二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向他們射擊。

控方開案陳辭指出，被告的母親為家中長女、有7名弟妹。被告的外婆在2011年去世，留下鰂魚涌南豐新邨一單位，未有立遺囑。被告母親於2013年身體轉差，在被告同意下入住老人院，2年後離世，被告埋怨7名姨姨及舅父為何不於其母在生時處理外婆的遺產，又怪責他們未有好好照顧其母。

及至2016年，四舅父詹鎮基發現被告在網上指控家人沒與其母分享遺產等，被告及後承諾會刪去內容。家人翌年擬定家族協議，二舅父詹前駒建議以800萬賣去物業並8人平分款項，原屬被告母親的款項則由被告及其兄長魏敬東平分。

4名涉案姨姨及舅父、被告及其兄長相約於2018年6月26日到玉桃軒酒家吃飯，飯後步行至鰂魚涌公園，其間家人提及家族協議，惟被告稱需時考慮，被告談及任職保鑣的事及示範自衛術，在家人欲離開之際，突然掏出手槍並開4槍，分別射中四舅父詹鎮基及二姨詹少芬的頭部，二人其後不治；二舅父詹前駒上臂中槍，子彈射入其肋骨與肺之間，三姨詹小慧則左肩擦傷。

警方接報到場後發現被告身上有涉案手槍，其槍膛及槍匣分別有1粒及4粒子彈，身上另有41粒子彈，當場將她拘捕。

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