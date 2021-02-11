清潔工夫婦認騙薪約33萬　囚10個月緩刑30個月及罰款9萬元 (15:26)

被告為的士司機阮永祥（72歲）及其妻何惠意（62歲），是羅氏清潔服務有限公司前清潔工人。控罪指稱，兩人於2012年11月1日至2016年10月7日期間，與兩名涉案清潔管工一同串謀欺詐羅氏清潔，不誠實地偽稱阮永祥於2012年11月至2016年9月間在秀茂坪邨上班任職清潔工人，致使羅氏清潔向阮永祥支付合共約33萬元，惟阮永祥從未為羅氏清潔執行清潔工作。

辯方求情時指出，兩被告與管工拆帳後，4年內實際獲取利益為9.4萬元，且他們曾協助控方轉為污點證人，指證兩名管工，惟兩人早前被判無罪；加上兩被告年紀大，重犯機會微，希望法庭能夠輕判。

裁判官杜浩成判刑時稱，以15個月監禁為判刑起點，考慮被告認罪，扣減三分之一刑期，判囚10個月，緩刑30個月，基於案件的嚴重性，兩被告各被判罰款9萬元，扣除保釋金後，餘額在14天內交到法庭。杜官重申，這是法庭的罰款，不排除清潔公司會民事索償。