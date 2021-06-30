唐英傑案｜警否認蓄意擲盾擊中被告　另一警稱受傷至今未康復難開水樽 (15:15)

身處第四道防線、目擊撞擊的警員吳太盛早前供稱，當時他怕被電單車撞到，故用手上的盾牌擋格，但最終盾牌鬆脫。辯方盤問表示，吳太盛故意向電單車擲盾牌，並擊中被告，吳太盛否認。辯方稱，被告或因盾牌而分心，才導致意外發生，惟法官打斷問題，認為證人不能作此猜測。

警員楊俊耀憶述，一輛插着黑色旗幟的電單車加速撞向他和同僚，他被撞至彈開，身體撞到旁邊一輛私家車車頭，事後感到右邊肋骨和背脊劇痛。辯方問他有否看到有警員向司機擲盾牌，楊俊耀稱沒有。

另一名被撞的警員李灝明則表示，當時他被撞至倒地，起身後初步感覺傷勢不大，繼續幫忙控制被告。據承認事實，他事後身體多處觸痛及瘀傷，包括腰椎、三頭肌、雙手手指等，留醫一星期後出院。被問到傷勢目前的情況，他表示現在仍未完全康復，左手手腕仍不時會痛，開水樽亦有困難；另外左肩和左腰依然疼痛，需每3個月到醫院覆診。

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