男商人認冒警非禮14歲女童逼口交　辯方求情：被告做可怕錯誤決定 (15:57)

被告陳柏傑（27歲）被控於2020年8月25日，在香港假冒公職人員，即香港警務處警務人員；另於同年11月1日，在旺角砵蘭街196號維多利亞酒店內，非禮案發時14歲的女童X。辯方求情稱，本案是一件令人傷感的事件，錯不在於女童，而是被告做了一個可怕的錯誤決定。

控方案情指出，去年8月底，被告在一個社交應用程式認識女童X，被告以自稱「黃希文（音譯）」，聲稱自己為沙田警署的一名高級督察，以及稱自己曾為「速龍小隊」成員，為警務處助理處長陶輝的下屬。被告與X沒有經常聊天，至同年10月X的男友被捕，X遂用通訊程式Telegram主動找被告，其間被告邀約X外出遭拒。

X於10月31日晚上離家出走，並告知被告，兩人在翌日凌晨見面，被告帶X到沙田麗豪酒店打算入住，但因客滿，兩人改乘的士到旺角維多利亞酒店。上房後，被告便要求X替他除褲，在X拒絕下，被告自行脫褲並要求X替他口交及吞精，女童因害怕而不情願跟從；另被告着X模仿艷星動作，但X不懂。早上退房後，X自行到警署報案揭發事件，並將被告冒警的信息交予警方。