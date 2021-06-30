文憑試生打警頭盔扯警棍　襲警罪成判入教導所 (13:43)

案發時17歲、患自閉症的應屆文憑試男生，2019年10月涉在旺角大喊「死黑警」、「過嚟隻揪」，並出手打兩名警員的頭盔，以及拉扯他們的警棍，導致警員左臉及右肩疼痛。男生早前被裁定兩項襲警及一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪成，今（6月30日）於九龍城裁判法院判刑。辯方求情稱被告感到後悔，惟裁判官鄭念慈表示，被告受審後被定罪，「依個係遲嘅悔意」，判被告入教導所。
辯方求情指出，報告顯示被告陳秉臻（現年19歲）和感化官會面的態度良好，對涉事警員感抱歉，而他當日以「街坊裝」打扮出現，身上沒有任何防具和武器，只是受現場氣氛牽動才犯案。辯方透露，被告因學業壓力而患上抑鬱症和厭食症，打算升大學後專心讀書，希望法庭判他入羈留時間普遍較短的更生中心。
裁判官鄭念慈判刑時表示，被告在求情信承認錯誤和表露悔意，不過他面對3項控罪，涉及當眾叫警員「隻揪」，可能導致現場情緒高漲，如果警員沒有上前執法，或會觸發大規模事件。鄭官認為，法庭有責任保護警員執勤，雖然被告沒有用武器襲警，本案仍有一定嚴重性，加上被告受審後定罪，「依個係遲嘅悔意，你選擇犯法，就要承擔責任」。鄭官稱，判入更生中心是過輕的刑罰，遂判被告入教導所。
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