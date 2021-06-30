文憑試生打警頭盔扯警棍　襲警罪成判入教導所 (13:43)

辯方求情指出，報告顯示被告陳秉臻（現年19歲）和感化官會面的態度良好，對涉事警員感抱歉，而他當日以「街坊裝」打扮出現，身上沒有任何防具和武器，只是受現場氣氛牽動才犯案。辯方透露，被告因學業壓力而患上抑鬱症和厭食症，打算升大學後專心讀書，希望法庭判他入羈留時間普遍較短的更生中心。

裁判官鄭念慈判刑時表示，被告在求情信承認錯誤和表露悔意，不過他面對3項控罪，涉及當眾叫警員「隻揪」，可能導致現場情緒高漲，如果警員沒有上前執法，或會觸發大規模事件。鄭官認為，法庭有責任保護警員執勤，雖然被告沒有用武器襲警，本案仍有一定嚴重性，加上被告受審後定罪，「依個係遲嘅悔意，你選擇犯法，就要承擔責任」。鄭官稱，判入更生中心是過輕的刑罰，遂判被告入教導所。

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