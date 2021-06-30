「傘下的人」擬書展出人物訪問集談言論自由　出版社拒出書 (13:01)

團體「傘下的人」成員阿木表示，計劃今年推出一本人物訪問集《香港現形記》，以約20個人物專訪，講述15件與言論自由相關事件，包括醫護罷工、中學文憑試歷史題、六四集會無法舉辦、港台《頭條新聞》被抽起、警察搜查壹傳媒大樓、壹傳媒創辦人黎智英無法保釋等，他自覺內容並無違法，「這書記錄了政府嚴正執法的事件，除非政府說涉《港區國安法》的案件都不可記錄」。不過，貿發局上周在記者會表示，若接獲有關《港區國安法》投訴，會交由警方處理；翌日阿木接獲出版社通知拒絕出版該書，並稱「驚書展出會出事」。

阿木認為，《蘋果日報》停刊嚇怕一眾出版社，因為大家見到只要涉嫌違反《港區國安法》，案件未開審即可被凍結資金甚至停運。「大家根本看不見那條紅線，業界覺得風聲緊，就自行收緊，可能以後出版的書只可歌功頌德，或者是有關旅遊、飲飲食食的書。」他稱本港的言論自由正被重新定義，這將令更多港人移民離開。

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