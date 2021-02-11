重型油壓裝置藏1.3億元可卡因　海關拘兩男　近20年最大宗空運販毒案 (12:49)

海關機場科空運貨物第2組指揮官張天豪稱，海關於上周二（22日）在機場截獲兩支從巴西空運抵港的重型油壓裝置。該兩支重型油壓裝置以無縫焊接方式組成，表面沒有破綻，但以X光檢查後，顯示裝置軸心的密度光暗有輕微不平均，懷疑內藏毒品，遂轉交毒品調查科機場調查課跟進。

海關經調查，發現涉事貨物提單上報稱的收貨地址並不存在，收貨公司則報稱位於長沙灣，與收貨地址不同，而巴西的出口商僅成立一年，規模細小，僅有數次出口紀錄。海關於上周六（26日）在東涌拘捕兩名男子。

兩支重型油壓裝置分別重1500公斤、長2.7米、闊0.5米、厚度約6吋，裝置外殼以鐵製成，軸心表面為鋼製，但內圓有約1.5至2吋厚鉛製內層，海關稱增加搜查難度。本周日（27日），海關於消防提供的爆破工具協助下，用4小時切割兩支重型油壓裝置軸心，再以千斤頂從軸心取出共10餅、重110公斤可卡因，經點算後相信市值達1.3億元。

被捕兩名男子分別50歲及51歲，報稱收貨工程公司的董事及秘書，獲准保釋候查。被問及為何未發現毒品已先拘捕兩人，海關毒品調查科高級監督李錦榮稱只要有合理懷疑，已可作預先拘捕協助調查。