港區國安法一年　國際特赦組織稱香港人權現緊急狀況　港府批刻意貶低正面效果 (23:02)

國際特赦組織亞太地區主任米什拉（Yamini Mishra）稱，過去一年，《港區國安法》讓香港迅速踏上成為「警察政府（police state）」道路，導致當地人權出現緊急狀況，又表示國安法全面並具壓迫性，最終或令香港「愈來愈像中國內地的人權荒地」。

港府強調，《港區國安法》明確規定依照香港法律保護的權利和自由，包括言論、新聞和出版自由；重申香港執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按相關者或相關單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。政府又稱，抹黑《港區國安法》和政府執法行動的人、組織及國家，其指控缺乏事實基礎，純粹扭曲事實，欠缺可信證明。

中央駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄早前接受《東周刊》專訪時稱，香港維護國家安全是「一國兩制」行穩致遠的根本前提，質疑一旦國家安全失守，香港出現「港獨」、「攬炒」、「自決」，則沒有「一國」，又何來「兩制」。相關報道：鄭雁雄：警國安處肩負「神聖使命」 值港人敬重

（路透社/中央社）

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