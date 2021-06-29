廚師藏彈簧鋼棒罪成　還押7月13日判刑 (20:02)

去年6月底，有市民在港鐵太子站外悼念「8．31事件」，一名18歲咖啡店男廚師在旺角遭警員截查時，被搜出一支彈簧鋼棒，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（29日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官指出，被告的自辯不合情理，例如被告聲稱該鋼棒為旗杆，惟鋼棒與同時搜出的「光時」旗幟長度不配合，裁定他罪成。被告須還押至7月13日判刑，待法庭索取其背景、勞教中心、更生中心報告。
18歲被告梁錦濤被控於去年6月30日，在旺角豉油街近西洋菜南街的公眾地方，攜有一支彈簧鋼棒。
裁判官香淑嫻裁決時稱，負責搜查被告的警員作供合情合理；相反，被告自辯的證供「不合情理、不合邏輯的情況比比皆是」，並不可信，例如被告稱該鋼棒是旗杆，與當時同被搜出、一幅印有「光復香港 時代革命」的旗幟使用，惟旗幟長60厘米，鋼棒在伸長後只長40厘米，兩者長度並不配合。
香官續指出，被告當時向警方稱鋼棒及旗幟在網上購買，但庭上卻稱是從通訊軟件Telegram用戶「榴槤」購買，斥被告不論向警方和在庭上都沒講真話。對於被告稱當時因趕時間及相信「榴槤」，故交收時只略為查看物品，香官稱被告若當真相信賣家，根本不用檢查；如要檢查，則應作詳細檢查，而按被告所言，整個交收長約10分鐘，時間綽綽有餘。
香官表示，被告作為買方，已明言旗幟及鋼棒是用於遊行時，惟被告除要求旗幟有「光時」8字外，就大小規格等方面毫無要求，僅稱相信賣方會給他適合的東西，認為被告「砌詞狡辯」，基於被告沒有合理辯解，故裁定被告罪成。