警拘兩男檢炸藥原料槍械部件　警：顯示仍有人圖以激進手段破壞社會安寧 (18:42)

警方稱，今早在藍田及大埔兩個住所分別拘捕29歲男子及32歲男子，報稱無業及地盤工人，二人認識，並有交流製造炸藥的通訊紀錄。警方在被捕者的藍田寓所檢獲7包共重1.5公斤粉末，包括硝酸鉀、硫磺及糖漿，可製作1至1.5公斤火藥，以及580發石屎釘槍彈、槍械部件，以及製造槍械和彈藥草圖。

警方亦發現，有別於過往發現不法分子在網上訂購槍械部件及以郵寄方式從海外寄到香港，本案有人以粗糙的五金材料，製作模仿槍械發射原理的槍械部件，又以合法形式購買工業用的石屎釘槍彈，以獲取當中的火藥，再加上一些炸藥，自製子彈。

被問及二人是否針對七一犯案，有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東稱，正調查二人背後的圖謀，但「不排除有人趁喜慶日子傷害無辜市民」。被問及帖文內容是否針對政府官員及政府建築物，何振東稱不便透露。他說，案件顯示「社會上仍有一小撮死心不息的人企圖以激進手段破壞社會的安寧及穩定」。