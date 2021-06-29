政府發表清新空氣藍圖　盼2035年空氣質素媲美東京巴黎 (16:00)

藍圖提及的6大主要行動包括綠色運輸、潔淨能源、宜居環境、科學管理、全面減排及區域協同。黃錦星舉例，在綠色運輸方面，各界表現正面，上年新登記的私家車，每8部有1部是電動車，至近兩個月，已增為每5部私家車就有1部電動車。能源方面，政府會致力增加本地可再生能源比例，也會成立跨部門工作小組，增加氫能應用。

黃錦星表示，本地發展可再生能源有限制，要多管齊下，例如太陽能發電，本地海上風場、轉廢為能等，會建基於過去所做而再研究深化，並探討在大灣區層面上，香港可否參與可再生能源。

被問到臭氧濃度一直見新高，政府有否訂立目標，在一段時間內減低何等程度臭氧排放，環境局副局長謝展寰指出，臭氧並非從單一污染物中產生，而是由不同污染物在太陽下、大氣層內產生。環境保護署副署長馮浩然說，臭氧是一個複雜問題，由於這幾年成功改善車輛排放，臭氧水平未來一段短時間會可能會繼續上升，但認為短時間內會回落。