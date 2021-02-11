跨境網上「刷單」求職騙案詐逾2800萬元　香港新加坡兩地警搗詐騙集團拘41人 (15:19)

新界北總區重案組3A隊高級督察馮俊達表示，詐騙集團利用香港失業情況惡化、市民急於搵錢心態詐騙，到不同社交平台刊登求職廣告，標榜「搵快錢」等字眼作招徠，誘騙求職者下載詐騙電話程式，到不同網上平台以搶單方式「刷單」，又承諾會歸還本金及提供5%至12%不等佣金。騙徒要求求職者跳過網購平台直接以轉帳方式存款到指定銀行戶口或虛擬銀行帳戶，惟求職者存款後，騙徒即失去聯絡。

過去半年有最少134人受騙，涉及款項1500元至95萬元不等，騙款總額高達913萬元，損失95萬元的女事主為一名護士，先後刷單逾20次購買服飾、飾物、家電等。

警方經調查後，於本月16至25日期間突擊搜查全港多個地點，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢先後拘捕12男2女（22至53歲），當中包括2名本地男主腦、1人為菲律賓籍及1人為巴基斯坦籍。被捕者中有12人借出個人戶口換取報酬，2名主腦沒有直接收取款，僅背後操作其他成員匯走騙款。行動中，警方檢獲3部電腦、14部手提電話及18張銀行卡。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂表示，本港警方調查上述集團時，發現同類型騙案於新加坡十分猖獗，當地警方於今年5月錄得逾300宗同類型手法求職騙案，涉款330萬坡幣（折合約為1900萬港元）。

由於兩地詐騙他團採用的詐騙電話程式與刊登廣告的社交平台相同，相信屬同一集團操控，兩地警方經情報交流後，新加坡當局拘捕23男4女（16至53歲）當地人，涉嫌處理犯罪資金、提款或售賣個人帳戶用作清洗騙款。