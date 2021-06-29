醫生禁發布醫療服務折扣資訊　梁家騮提覆核稱資訊有助市民選擇 (15:14)

申請人為梁家騮；答辯人為香港醫務委員會。代表申請人的港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，胃癌是常見癌症、而大腸癌更是本港第二號癌症殺手，盡早檢查發現病情，可增加痊癒機會，故政府數年前推出大腸癌篩查計劃，不單為增進病人福祉，長遠亦能舒緩醫療負荷。

陳文敏續稱，病人進行隱血測試後，發現有微量血液才需接受大腸鏡檢查，可見大腸鏡檢查是必要醫療服務，而當服務是必須時，衡量價格及負擔能力便成為病人的重要考慮。申請人提供價格資訊，令病人作出一個更有根據的選擇；提供折扣則鼓勵更多人作檢查，配合政府政策，有利於公眾利益。

醫委會一方則稱，胃癌及腸癌篩檢並非必須的臨牀服務，病人有可能被折扣吸引才選擇服務。現有守則訂明，醫生不得以招徠病人或兜攬生意為目的，向病人提供資料，申請人公開提供折扣的做法，會影響公眾對醫療專業的信心，亦會惹來業界惡性競爭。

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