健身教練涉襲警拒捕　辯方：被告被多名警員制服無力反抗 (15:30)

被告陳正男（36歲），報稱健身教練，控罪指出，他於前年7月7日在旺角亞皆老街24至26號抗拒及襲擊在正當執行職務的警署警長50657。

控方證人、被襲警長招敬聰出庭作供稱，當日看到約20至30人在西洋菜南街近亞皆老街聚集。當時有人起哄，看到身穿警察背心者被數位市民包圍，遂上前支援，突然眼前出現一名六呎高、身穿黑衣黑褲的被告，招表明警員身分，命令他「向後褪」，但被告沒有理會，更以「咩呀」回應，隨後右手揮拳，打向招的左面腮骨。招大叫「襲警」及嘗試捉住被告，但被告多次掙扎，兩人互相糾纏，招在亞皆老街時裝店外成功制服被告，兩人更雙雙倒地。事後招的手腕有輕微扭傷及擦傷。

辯方在庭上播放由警方拍攝被告的被捕片段。辯方在盤問時指出，片段顯示被告被多名警員捉住，推向時裝店外，再由其他警員上前協助，被告當時無法反抗，招亦無給予警告，質疑招突然把被告的手扯向後面及扣上手扣，被告是被警員向後推跌，兩人才會倒地。

辯方又指出，被告被捕時曾舉起雙手，好像示意「投降」。招對此不同意，形容該動作是「擋格」。案件押後續審，被告續准保釋。