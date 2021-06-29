3男認以富商妻更衣片段勒索1億元　囚26至32個月 (14:05)

3名被告為送貨司機鄺雄光（58歲）、保鑣徐文傑（46歲）及保安黃軒中（51歲）。法官李俊文判刑時指出，本案涉及多個加刑因素，包括被告徐文傑及黃軒中案發時擔任事主一家的保安員，徐文傑偷錄事主更衣，黃軒中必然知道此事，兩人破壞了事主對他們的信任。李官續稱，任何人在寓所更衣，也不會預期遭陌生人偷拍，法庭須大力譴責被告侵犯私隱的行徑。

至於首被告鄺雄光，李官認為他負責與事主的丈夫談判，獨自處理前線的「骯髒工作」；雖然3名被告有不同角色，但3人一同策劃苛索巨款，不是一時興起犯案，須負上相同罪責。李官採納4年為3名被告的量刑起點，認罪扣減後，鄺雄光及黃軒中判囚32個月；徐文傑早前替警方錄取「無損權益口供」，協助控方頂證其餘兩人，獲李官酌情減刑，判囚26個月。