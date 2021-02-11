強制檢測｜4地點涉變種病毒納強制檢測　一校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (22:47)

政府今晚（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將4個涉早前公布感染新型冠狀病毒L452R變種病毒株的確診個案曾身處地方再次納入新型冠狀病毒強制檢測，即使已完成接種新冠疫苗者亦須接受強檢；另將一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入強制檢測。