強制檢測｜4地點涉變種病毒納強制檢測　一校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (22:47)

政府今晚（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將4個涉早前公布感染新型冠狀病毒L452R變種病毒株的確診個案曾身處地方再次納入新型冠狀病毒強制檢測，即使已完成接種新冠疫苗者亦須接受強檢；另將一間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校納入強制檢測。
任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方，須於6月30日或之前再次接受強制檢測：
涉及L452R變種病毒株確診個案曾到訪的地方︰
‧香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓（6月4日至8日、11日、13日、15日至17日）
‧香港國際機場一號客運大樓7樓（6月5日或6月17日）
‧香港國際機場中場客運大樓（6月4日、7日、8日、11日、13日）
‧大嶼山東涌黃泥屋村1號金泰屋（6月18日下午6時至10時）
任何人於6月15日至28日身處以下學校逾兩小時，須於6月30日或之前接受強制檢測：
‧元朗公園南路26號保良局羅氏信託學校（小學及中學部）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕強制檢測 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介