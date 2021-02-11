港專夜中學及英文專修課程下學年起停辦　學年完結前兩日通知　學生批欺上瞞下 (22:24)

港專回覆查詢時，證實將停止開辦夜中學及英文專修課程，但未有回應受影響學生人數，又稱已與「香港路德會持續進修教育部」聯繫，安排簡介會，直接為學生提供升讀夜中學及英文專修課程資訊。校方稱，為配合教育局政策和自資專上教育委員會建議，正推動「職業專才教育」課程，為邁向「專業進修大學」的目標而努力。

32歲的蔡小姐就讀港專夜中學中五班，她向本報指出，校方通常在6月先收取下學年留位費，惟今年遲遲未收費，也沒有安排暑期補課，在學生查詢原因時「支吾以對」，直至本學年完結前兩日，校方才以電郵交代會停辦夜中學及英文專修課程。她批評校方做法「一刀切」，「根本不顧學生」。她指出，路德會課程「沒有寫包單會收我們」。她不諱言，可按原定計劃於明年應考中學文憑試的機會微。

同班的35歲蔡先生斥港專欺上瞞下，「學校完全沒有責任心，待最後一刻才通知，我們成了孤兒仔」。他表示，路德會校舍較港專偏遠，「回到家已經很夜，明天又開早，會令很多人沒有讀書的心」。

在「指定夜間成人教育課程資助計劃」下，教育局會以5年為一周期，委託非牟利團體作為承辦課程的認可辦學機構。教育局回覆本報稱，局方已於今年5月啟動新周期（即2021/22至2025/26學年）認可辦學機構的申請程序，申請期於6月中結束，未有接獲港專就新周期提出的申請。

教育局又稱，為減低對現時在相關辦學機構就學學生的影響，會要求新周期的認可辦學機構，開辦與上學年相同的高中課程選修科目，以便學生過渡；局方並會與新周期的認可辦學機構溝通，以期為學生提供適切協助。