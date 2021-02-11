區家麟被停主持港台《自由風自由Phone》　港台：不評論內部編輯事宜 (20:55)

本報向港台查詢區家麟離開節目的原因、他是否收到投訴、他能否參與港台其他節目，香港電台回覆稱，港台不時檢討節目內容及人手安排，《自由風自由Phone》最新的人手安排屬港台內部編輯事宜，港台不會個別評論。

區家麟在今晚節目尾聲表示，他做了《自由風自由Phone》節目11年，與聽眾建立了感情，透露今次「是一個段落的終結」，指出「我們都是講事實講道理，聽多啲唔同人嘅意見」。他向本報稱早已預計在如今的政治環境下會被換走，堅信政府和港台高層會用盡行政權力，消滅政府不喜歡聽到的聲音；又估計是因為在港台以外寫的文章內容而被換走，強調自己主持節目多年，有責任對離奇古怪的言論提出質疑，讓對方澄清，強調絕少在主持的角色中表達自己意見和評論。

今晚與區家麟一同主持節目的評論員、新民黨甘文鋒向本報稱，對區家麟離開節目感「好突然」，「之前都冇聽佢提過唔做」。他形容《自由風自由Phone》是「好好嘅節目，同區家麟夾住做節目都好舒服」，盼將來與港台及區家麟都有其他機會合作。

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