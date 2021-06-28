地政總署助理署長獲准農地建村屋附33條件　稱署方越權提司法覆核 (17:51)

地政總署助理署長林嘉芬2014年捲入囤地風波，被揭發與丈夫在她管轄的元朗錦田買入農地，廉政公署及政府內部一度介入調查。林嘉芬與丈夫申請在農地興建4幢村屋，事隔8年未獲地政總署審批，早前提請司法覆核，質疑署方有政治考慮才延誤，署方一個月後批准建屋，但附帶33項建屋條件。林嘉芬與丈夫上周五（25日）再入稟高等法院提司法覆核，稱地政總署越權施加條件，侵犯其權利，要求法庭推翻署方決定及頒令賠償。
申請人分別為林嘉芬及其丈夫鄧超文，擬列被告為代表地政署長的律政司長。入稟狀指稱，申請方於今年1月提出司法覆核，一個月後地政總署去信申請方批准建屋，但須滿足38項建屋條件，申請方表明反對，地政總署審視後將條件減至33項。申請方現挑戰其中22項條件，包括規定樓宇的最大有蓋面積、只能用作非工業用途、不准興建墳墓及骨灰龕等條件。
申請方稱，地政總署無依從內部守則行事，越權施加不合理的條件，導致其決定不合法；又認為署方基於不可告人的動機，考慮了不相關的政治、技術等因素，才施加建屋條件。申請方又表示，部分條件並非「集體官契」之土地限制，地政總署做法損害申請人的權利，侵犯其私有產權。申請方要求署方撤銷22項條件，並就租金損失、喪失享有村屋的樂趣等作賠償。