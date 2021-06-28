地政總署助理署長獲准農地建村屋附33條件　稱署方越權提司法覆核 (17:51)

申請人分別為林嘉芬及其丈夫鄧超文，擬列被告為代表地政署長的律政司長。入稟狀指稱，申請方於今年1月提出司法覆核，一個月後地政總署去信申請方批准建屋，但須滿足38項建屋條件，申請方表明反對，地政總署審視後將條件減至33項。申請方現挑戰其中22項條件，包括規定樓宇的最大有蓋面積、只能用作非工業用途、不准興建墳墓及骨灰龕等條件。

申請方稱，地政總署無依從內部守則行事，越權施加不合理的條件，導致其決定不合法；又認為署方基於不可告人的動機，考慮了不相關的政治、技術等因素，才施加建屋條件。申請方又表示，部分條件並非「集體官契」之土地限制，地政總署做法損害申請人的權利，侵犯其私有產權。申請方要求署方撤銷22項條件，並就租金損失、喪失享有村屋的樂趣等作賠償。

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