啟德站大堂嚴重滲水　港鐵稱鹹水管接駁位爆裂　與天雨無關 (11:15)

【11:15】今日（28日）是屯馬線全線通車後首個工作日，天文台早上5時55分發出紅色暴雨警告，至8時20分更改發黑雨警告。啟德站大堂近A出口天花出現嚴重滲水，港鐵表示，今晨收車後約凌晨2時45分，啟德站車站大堂近A出入口的天花附近一條鹹水管接駁位爆裂，有水從天花板空隙流落大堂，並安排維修人員關水掣及進行維修，有關情況與今天的天雨無關。

直至今早11時許，啟德站近A出口的天花仍有少量滴水，其中3部出入閘機出現故障。港鐵早上起封鎖有關範圍維修閘機及天花，有職員指示乘客改使用其他出口。

港鐵稱，啟德站自今早投入服務起，有關情況已改善，只有輕微滴水，車站正常運作，修人員正繼續進行跟進工作，乘客仍可使用該位置部分閘機進入車站，車站亦安排人手在場協助乘客。據港鐵觀察，車站整體運作暢順。

有鄰近A出口的麵包店職員表示，今日早上6時許回到店舖後，已見工程人員維修，稱平日繁忙時間很多人以A出口出入，加上屯馬線全線通車第一日，以為有助增加生意額，但受維修影響，乘客改用其他出口，平日早上平均有約5000元生意，今早僅得2000元。另有鄰近店舖稱，昨天（27日）日間時已見有關範圍滴水，港鐵職員以水桶盛水，擔心漏水情況會加劇。