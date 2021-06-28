天氣｜天文台料今晚有驟雨　初時有狂風雷暴 (12:50)

【12:33】天文台中午12時30分取消黃色暴雨警告信號。天文台稱，雖然暴雨警告已經取消，市民仍須警惕有關河道氾濫可能帶來的危險。

【11:47】天文台在早上11時45分改發黃色暴雨警告信號。

【11:08】天文台上午11時05分改發出紅色暴雨警告信號；上午11時10分發出山泥傾瀉警告。

【08:29】天文台今日上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

雷暴警告現在生效。

天文台表示，一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來大雨及雷暴。今早本港多區錄得超過50毫米雨量，而荃灣、青衣及大嶼山更錄得超過70毫米雨量。

天文台亦發出特別天氣提示，稱預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

預測今日多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。日間最高氣溫約29度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期天色好轉，日間酷熱。

落雨濕鞋快乾法｜家務助理導師教路：解鞋帶+廚房紙吸水+乾手機或風筒吹乾 注意鞋勿放太近乾手機