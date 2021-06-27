瓦解洗黑錢及非法賭博集團　中港兩地拘13人 (14:19)

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，早前接獲情報，犯罪集團以「搵快錢」招攬市民應徵，要求應徵者交出身分證，拍照後轉交內地同黨將相片加工，刪改身分證號碼，再在本港開設儲值支付工具及傀儡戶口用以「洗黑錢」及收受外圍賭注。她指涉案集團由2019年6月至今年4月期間運作，所涉款犯罪得益超過5300萬。警方指，該團伙特意將身分證刪改步驟在內地進行，以增加警方調查難度。

警方及內地執法部門在本月24至26日採取聯合行動拘捕13人，當中本港警方拘捕9男3女，年齡介乎20至42歲，涉嫌串謀洗黑錢、偽造虛假文書及非法收受賭注等，包括集團主腦及骨幹成員，相信集團已被瓦解。內地執法機關則在河南省以「幫助訊息網絡犯法」拘捕一名29歲內地男子，相信他負責刪改身分證照片，現時仍被內地當局刑事拘留。

本港警方在火炭及各區搜查多個處所，檢獲大批現金、電腦、電話卡，又在檢取的電話中發現過百張身分證照片，相信是屬於早前「應徵」的市民。同時，警方亦檢獲大量銀行卡，以及用以洗黑錢的銀行文件，並凍結被捕人士合共162萬元資產。

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，該集團同時經營一個非法賭博網站，透過社交網站及即時通訊軟件招攬賭客，在網站上參與麻將、樸克、百家樂非法賭博，以及非法收受波、馬投注，利用儲值支付工具以「一蚊一分」的形式兌換分數或現金。

該集團為方便運作，在火炭租用一個工廈單位作為「運作中心」，用以處理偽造身分證、開設支付工具戶口、收受賭注及處理犯罪得益。

鄭麗琪表示，案件反映即使在本港以外地方犯案，警方亦會與其他執法機關交換情報，迅速將犯罪人士拘捕。暑假臨近，她提醒市民或會希望盡快求職，但要留意不要輕易將個人資料或身分證交予其他人，亦不要將銀行戶口賣予其他人，以免誤墮洗黑錢陷阱。