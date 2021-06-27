屯馬線｜宋皇臺站文物展櫃人流不斷　港鐵實施人流管制 (13:25)

屯馬線全線今日（27日）通車，大批市民專程到新啟用的宋皇臺站及土瓜灣站參觀，其中在宋皇臺站，宋元文物展櫃於早上10時後，持續有過百名市民參觀或輪候參觀，港鐵實施人流管制，展櫃範圍內只容許最多約50人參觀，並有廣播呼籲市民在其他時間前來，部分市民則選擇在指定範圍外觀賞文物。
屯馬線是首條在月台提供車廂載客情況資訊的鐵路，在宋皇臺站，兩個方向的列車在中午12時過後，屏幕上顯示的車廂大多為黃色，即載客率已逾半至九成。另外，在土瓜灣站，有列車車門未能對準月台幕門，乘客出入空間減少，而在列車由土瓜灣站駛往宋皇臺站期間，車廂有明顯晃動，有乘客形容感覺有點像坐過山車，需要捉緊扶手。
不少住新界西和馬鞍山的市民乘屯馬線前往宋皇臺站，其中居住屯門的張太稱，平日愛到九龍城吃泰國菜，以往要轉兩程巴士才能到達，現時只需乘一程輕鐵及一程屯馬線便到達，估計節省約15分鐘，希望日後多前往九龍城。居於天水圍的陳先生，亦特地與太太及讀小四的兒子乘屯馬線，打算先參觀宋皇臺站再到沙田，稱平時只會與兒子到就近的屯門黃金泳灘游泳，現時則可選擇到烏溪沙。
居住在九龍城的翁太則稱，住所樓下已是巴士站，前往尖沙嘴的工作地點一般需時約半小時，如改乘屯馬線，要先步行5分鐘才到達宋皇臺站，即使不用轉線便能到達尖東，亦要步行一段路程才到達尖沙嘴站，暫時傾向如常乘巴士上班，但明日（28日）會先試乘屯馬線，看會否較快。