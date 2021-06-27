警旺角觀塘搗無牌酒吧派對房間　票控約百人違限聚令 (10:40)

旺角警區反黑組昨晚（26日）在區內巡查酒吧及派對房間時，發現一間位於登打士街的酒吧內有6男2女的顧客涉嫌違反限聚令人數上限，當中三名顧客未有接種第一劑新冠疫苗，遂向違反規例的顧客發出定額罰款通知書。酒吧47歲女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（599F章）及限聚令被捕。

另外，觀塘警區反黑組、特別職務隊及東九龍機動部隊根據情報及經調查後，昨晚約8時展開代號「雷霆21」及「勇爵」行動，突擊搜查鯉魚門道2號及偉業街170號兩個單位，搗破兩間違規經營的派對房間。警方以涉嫌違反第599F章拘捕一名23歲派對房女負責人；兩個單位內26名本地女子及23名本地男子，則涉嫌違反限聚令被票控。

今（27日）晨行動持續，警方突擊搜查牛頭角勵業街5號一個工廈單位，發現一間酒吧懷疑無牌營業。搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕38人及票控違反限聚令，並搜獲大麻花及大量酒精飲品。

酒吧27歲男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）被捕；酒吧27男10女顧客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，另被發限聚令告票。

警方在上址搜出97克大麻花及包裝工具，市值約2.1萬元，又檢獲75罐啤酒及11瓶烈酒，合共市值4600元。警方表示將會繼續採取「情報主導」策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。