天氣｜過去數小時九龍雨勢較大　部分地區錄逾60毫米雨量 (14:00)

【13:45】一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時九龍雨勢較大，部分地區錄得超過60毫米雨量。本港地區今日（27日）下午及今晚天氣預測：大致多雲。有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。吹和緩西南風。

【12:05】天文台特別天氣提示：預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲新界。

【10:30】早上10時20分，天文台錄得氣溫29.1度，相對濕度89%。一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預測今日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，最高氣溫約32度。早上局部地區有雷暴。吹和緩西南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期天色好轉。

(天文台)

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