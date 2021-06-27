天氣｜天文台料明早有驟雨　局部地區狂風雷暴 (16:30)

【16:30】本港地區今晚（27日）及明日（28日）天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，明早驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望隨後一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期天色好轉，日間酷熱。
【14:00】天文台表示，雷暴警告下午2時取消。
部分地區雨量錄逾60毫米
【13:45】一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時九龍雨勢較大，部分地區錄得超過60毫米雨量。本港地區下午及今晚天氣預測：大致多雲。有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。吹和緩西南風。
【12:05】天文台特別天氣提示：預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲新界。
【10:30】早上10時20分，天文台錄得氣溫29.1度，相對濕度89%。一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預測今日部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，最高氣溫約32度。早上局部地區有雷暴。吹和緩西南風。
(天文台)
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