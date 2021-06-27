屯馬線｜今晨全線通車　鐵路迷宋皇臺站搶閘搭特別班列車 (09:34)

鐵路迷陳先生稱，今次是他首次前來「追鐵」，指出屯馬線工程超資及延期很久，對安全及其速度都「半信半疑」，但認為「點都要試咗先」，特意前來乘頭班車，測試屯馬線實際需時是否比巴士快，打算先由宋皇臺站乘往屯門，再乘至烏溪沙。

九龍城居民鄭先生一家六口特意前來乘頭班車，他稱，居住該區已10年，港鐵站坐落居所附近，期待屯馬線全線開通很久，日後如果前往中環會乘港鐵，測試會否較乘巴士快。但他表示，隨九龍城區鐵路開通，部分小店結業，感到有點不捨，亦擔心區內物價日後會上升。

吳太及她12歲的兒子凌晨3時許到達宋皇臺站，其子稱昨晚（26日）整晚都興奮到睡不着，平時愛到不同地方拍攝巴士，屯馬線全線開通後，會乘港鐵到土瓜灣、屯門等地方拍攝。

港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培、車務總監李家潤等，早上5時在宋皇臺站主持剪綵儀式。歐陽伯權表示，屯馬線全線開通是重要的里程碑，希望橫跨東西的屯馬線，能為香港經濟帶來新動力。儀式後，金澤培隨一眾鐵路迷登上首班列車，並與乘客合照及交流。

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