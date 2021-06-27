香港仔避風塘火燒連環船　逾30艘船焚燒6小時終被救熄　男童不適 (09:35)

事發於凌晨2時34分，香港仔避風塘首先有兩艘遊艇起火，火勢一發不可收拾，波及附近的船。消防接報到場，以滅火輪水炮灌救，潛水支援船亦到場增援協助救火，凌晨4時44分將火警升為三級，火勢相當猛烈，濃煙席捲半空。火警於早上7時32分受到包圍、8時08分受控，8時40分大致被救熄，歷時逾6小時。

水警及消防在記者會交代火警情況，消防處海務及潛水分區指揮官于文陽表示，第一輛消防車於事發後5分鐘到場開喉保護近岸的船、第一艘滅火輪在事發後16分鐘到場，動用水炮展開救火行動。消防共派出7艘消防船、41輛消防及救護車輛，以及215名消防及救護人員參與救火行動，有22男13女需由水警輪疏散到水警南分區基地。

于文陽指出，現場水道狹窄、風勢大，加上有船着火後纜繩被燒斷，船隨水流漂走，令火勢進一步蔓延，增加救火難度。消防指出，現場有船家協助將現場未有被波及的船駛走。

水警南分區助理指揮官（行動）余嘉倫表示，警方在火警中合共出動4艘水警輪及6艘小艇參與救援行動，包括搜索、疏散及封鎖現場。警方指出，現場有船沉沒，以及海上有很多漂浮物，提醒市民駛經現場航道時注意安全。

大火期間，消防處在社交網站及發出新聞稿，指出濃煙或隨風飄至港島區各處，提醒市民倘受煙霧及異味影響時可以關門窗。空氣質素健康指數未見明顯轉壞。