天主教和平委員會辦新聞自由祈禱會　夏志誠籲「成為敢於講真相的人」 (21:41)

夏志誠表示，無國界記者組織公布世界新聞自由指數，香港的排名由回歸初期的第18名跌至今年第80位，他認為文明社會需要新聞自由，需要有按道德良知報道真相的記者，但真正需要的是按道德良知生活的人，「別將責任推到別人身上，然後只說『撐你呀，鼓掌呀』」，呼籲大家由自己做起，成為敢於講出真相的人。

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明分享時則稱，現於大學教傳媒操守，對於《蘋果》一向「又愛又恨」。今年見到媒體遭受前所未見的封殺，如香港電台、《蘋果》，當權者卻說它們濫用自由，她感嘆已不知怎再教書。她又稱，大家看到內地如何一步步被蠶食自由，面對現時極權主義愈發高漲，社會上每個人最重要的是要在不同崗位作證、搜查資訊，再去告訴下一代何謂新聞自由，見證當權者如何逐步將自由、民主改寫。

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