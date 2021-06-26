天主教和平委員會辦新聞自由祈禱會　夏志誠籲「成為敢於講真相的人」 (21:41)

《蘋果日報》周四（24日）正式停刊，香港天主教正義和平委員會今晚（26日）於將軍澳聖安德肋堂舉行「絕望中的希望—為香港新聞自由祈禱」活動，吸引約200人出席。天主教香港教區輔理主教夏志誠在台上分享時提到，《蘋果》結業令愈來愈多人覺得新聞自由受威脅，有人或會問教會為何辦新聞自由祈禱會，他認為教會是為人而存在，「關注的不應只是會否燒到自己」，因此無理由不關心社會上種種困難。
夏志誠表示，無國界記者組織公布世界新聞自由指數，香港的排名由回歸初期的第18名跌至今年第80位，他認為文明社會需要新聞自由，需要有按道德良知報道真相的記者，但真正需要的是按道德良知生活的人，「別將責任推到別人身上，然後只說『撐你呀，鼓掌呀』」，呼籲大家由自己做起，成為敢於講出真相的人。
嶺南大學文化研究系副教授梁旭明分享時則稱，現於大學教傳媒操守，對於《蘋果》一向「又愛又恨」。今年見到媒體遭受前所未見的封殺，如香港電台、《蘋果》，當權者卻說它們濫用自由，她感嘆已不知怎再教書。她又稱，大家看到內地如何一步步被蠶食自由，面對現時極權主義愈發高漲，社會上每個人最重要的是要在不同崗位作證、搜查資訊，再去告訴下一代何謂新聞自由，見證當權者如何逐步將自由、民主改寫。
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