同性配偶居屋加名勝訴　男同志冀港府檢視同志權益法例、承認同性婚姻 (22:10)

雖然今次司法覆核得直，但不意味李亦豪可以正式在丈夫的居屋單位「加名」。李亦豪表示，房委會一度表明其丈夫已離世，他不可以加入單位成為住客，不過他會索取法律意見，嘗試釐清問題。他又說，今次案件只是冰山一角，希望政府主動檢視關於同志權益的法例，確保政策符合平等原則，避免更多人遭受歧視。

根據房委會現行政策，同性配偶若要合法同居於自己的居屋單位，則必須放棄居屋計劃所提供的折扣並補付龐大的地價。李亦豪坦言，比起承受經濟壓力，更辛苦的是他隨時被當局趕出單位，一直活在精神困擾之中。他寄望香港可以直接承認同性婚姻，亦希望「Edgar的勇氣及堅持可以幫到其他同志伴侶」。

相關報道：

同志配偶居屋加名勝訴 料房策影響廣 高院指現政策「非法歧視」 房委考慮上訴

代亡夫訴訟：苦樂參半 曾收匿名投訴

男同志覆核居屋拒同性配偶入住勝訴 高院裁房委會配偶政策歧視同性伴侶（6月25日）

男同志為亡夫辦後事被拒提覆核 律政司促擱置聆訊 男同志反對（6月9日）