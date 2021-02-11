立會內會通過委員會人數設限　田北辰表明不接受　「入唔到委員會就投唔到票」 (18:49)

不過，建制派議員亦非全部支持。實政圓桌田北辰投下棄權票，表明不接受委員會人數設上限，其後遭其他建制派議員群起反駁，建制派「班長」廖長江稱世界大部分議會委員會人數都有上限，稱若議員可參加所有委員會，有人「打個卡」便離開屬不理想，限人數可改善。

田北辰今日（26日）表示，香港很多東西都不是跟從外國做法，並認為若議員只「打卡」就走，「冇咩着數」，因為中央和社會現時是重質不重量。他強調，若為委員會人數設下限制，「入唔到委員會就動議唔到，投唔到票」；並稱修改選舉制度後，不需像以往般與泛民爭主席，相信委員會不會如以往多人參加。

熱血公民立法會議員鄭松泰表明一定會在大會就修訂投反對票。他認為，每名議員都有權加入不同委員會，不應以議會效率為由限制議員權利。他又批評，要議員互相協調以組成名單，分配委員會席位，這設計壓縮無政黨聯盟、細黨、單頭議員的權利。