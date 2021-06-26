無國界記者辦「《蘋果日報》葬禮」　巴黎柏林中國大使館外抬棺抗議 (17:41)

《蘋果日報》周四（24日）出版最後一份實體報紙後停運，無國界記者（RSF）周五（25日）帶同棺材，到法國巴黎和德國柏林的中國大使館外舉行「《蘋果日報》葬禮」，並於Twitter發帖警告民主國家若不採取具體行動，香港新聞自由或會隨之滅亡。
無國界記者昨日分別到巴黎、柏林中國大使館外，抬棺及獻上白色花束。「葬禮」所有參加者均身穿純黑服裝，有人手持《蘋果日報》。其中位於柏林的無國界記者所抬棺木上更寫着「RIP Apple Daily」（《蘋果日報》安息）。
（RSF Twitter）
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Today RSF staged parallel “funeral protests” outside the Chinese embassies in Paris & Berlin following the closure of #AppleDaily, warning that without concrete action by democracies, the death of press freedom in #HongKong could follow.
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