無國界記者辦「《蘋果日報》葬禮」　巴黎柏林中國大使館外抬棺抗議 (17:41)

無國界記者昨日分別到巴黎、柏林中國大使館外,抬棺及獻上白色花束。「葬禮」所有參加者均身穿純黑服裝,有人手持《蘋果日報》。其中位於柏林的無國界記者所抬棺木上更寫着「RIP Apple Daily」(《蘋果日報》安息)。

《蘋果》停刊 拜登:傳媒自由傷感一天 林鄭:處理危害國安行為 外媒淡化為「新聞工作」

加國日本批港自由倒退 《產經》頭版撐《蘋果》(6月25日)

加拿大:反映港區國安法用作打壓媒體自由懲罰異見 美領館:新聞工作者有自由表達權利(6月24日)

藍韜文:中方須守諾保障香港出版及言論自由(6月23日)

歐盟:反映中方用港區國安法箝制出版言論自由(6月23日)

Today RSF staged parallel “funeral protests” outside the Chinese embassies in Paris & Berlin following the closure of #AppleDaily, warning that without concrete action by democracies, the death of press freedom in #HongKong could follow.



Read more here 👉 https://t.co/5JEHE6iFPv pic.twitter.com/qAO9VH3nHF— RSF (@RSF_inter) June 25, 2021