新冠疫苗｜20認可私營抗體檢測機構名單公布　已打針者抵港者抗體陽性可縮短檢疫【附名單連結】 (14:15)

政府指出，抗體檢測屬自願並須自費進行，目前獲認可的抗體測試將由靜脈抽取的血液進行血清檢測。政府會視乎配套安排的落實進度及最新疫情發展，7月內實施第二階段安排，在機場為抵港者提供自費的第二階段抗體測試服務，具體安排稍後公布。

現時尚未包含在認可檢測機構清單內，但有意為旅客提供認可抗體測試的私營醫務化驗所，可在香港實驗所認可計劃的認可範圍內，加入符合政府提出條件的抗體測試。

縮短檢疫日數詳情見政府新聞公報。

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