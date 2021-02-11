新冠疫苗｜20認可私營抗體檢測機構名單公布　已打針者抵港者抗體陽性可縮短檢疫【附名單連結】 (14:15)

政府分階段容許已接種新型冠狀病毒疫苗並獲抗體測試陽性結果的抵港者，可縮短強制檢疫日數，首階段下周三（30日）起實施。政府今日（26日）公布獲認可進行抗體測試的20間私營醫療檢測機構名單。
政府指出，抗體檢測屬自願並須自費進行，目前獲認可的抗體測試將由靜脈抽取的血液進行血清檢測。政府會視乎配套安排的落實進度及最新疫情發展，7月內實施第二階段安排，在機場為抵港者提供自費的第二階段抗體測試服務，具體安排稍後公布。
現時尚未包含在認可檢測機構清單內，但有意為旅客提供認可抗體測試的私營醫務化驗所，可在香港實驗所認可計劃的認可範圍內，加入符合政府提出條件的抗體測試。
縮短檢疫日數詳情見政府新聞公報。
相關報道：持抗體陽性證明入境 檢疫期可減至7天（6月22日）
新冠肺炎 相關報道：
限聚維持4人 陳肇始：現不鼓勵人群聚集 被問慶回歸稱「若法例容許應已評估風險」
地勤證染Delta 基因脗合3確診印傭 曾同日入境採樣中心工作 何栢良倡機場員工驗抗體追查
相關字詞﹕新冠疫苗 抗體 新冠肺炎 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 新冠疫苗香港 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 強制檢測 抗體檢測 編輯推介