李家超：不容候選人假裝「真誠擁護基本法」　鄧炳強：官員一條心為港服務不應分「文官武官」 (11:52)

李家超說，他在政府工作44年，現時會履行政務司長職責，保安局長已由原警務處長鄧炳強「好適合地」接任。他強調，維護國家安全是特區的責任及頭等大事，會利用每個機會做好國安教育。他指出，任何官員都有履行及推廣國家安全的責任，他作為國安委成員，必定會履行這責任。

李家超又稱，自己並非要取代其他局長制定政策責任，每個局長有其專長，他作為政務司長會確保整體政策有效。他強調未來會積極推展行政立法關係，讓有關政策在審議時得到全面、深入討論，符合香港實際需要。

保安局長鄧炳強則表示，今屆政府只餘下一年任期，會盡一切能力做好《基本法》第23條的預備工作。對於坊間質疑今次政府換班是「文官退武官上」，鄧炳強說不應區分「文官」或「武官」，即使官員背景不同，但不會影響團隊合作，官員會各司其職，「一條心為香港服務」。

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