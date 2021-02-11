李家超：不容候選人假裝「真誠擁護基本法」　鄧炳強：官員一條心為港服務不應分「文官武官」 (11:52)

《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例》早前生效，設立候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會、特首、立法會議員候選人資格。政務司長李家超今（26日）表示，合資格候選人有兩大條件，包括真誠擁護《基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區。他說在政治、道德及香港利益下，不容許有人假裝「真誠擁護《基本法》」。
李家超說，他在政府工作44年，現時會履行政務司長職責，保安局長已由原警務處長鄧炳強「好適合地」接任。他強調，維護國家安全是特區的責任及頭等大事，會利用每個機會做好國安教育。他指出，任何官員都有履行及推廣國家安全的責任，他作為國安委成員，必定會履行這責任。
李家超又稱，自己並非要取代其他局長制定政策責任，每個局長有其專長，他作為政務司長會確保整體政策有效。他強調未來會積極推展行政立法關係，讓有關政策在審議時得到全面、深入討論，符合香港實際需要。
保安局長鄧炳強則表示，今屆政府只餘下一年任期，會盡一切能力做好《基本法》第23條的預備工作。對於坊間質疑今次政府換班是「文官退武官上」，鄧炳強說不應區分「文官」或「武官」，即使官員背景不同，但不會影響團隊合作，官員會各司其職，「一條心為香港服務」。
官員任命 相關報道：
國務院任免港府3主要官員 林鄭月娥：有信心3人為國家及特區作更大貢獻【短片】
港府被指「警察政府」 林鄭月娥：用人唯才 料沒有其他人事變動