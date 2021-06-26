天氣｜天文台料明早局部地區有雷暴　隨後兩三日仍有驟雨 (16:30)

【16:30】一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港地區今晚（26日）及明日（27日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。明早驟雨較多及局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。氣溫介乎27至31度。吹和緩西南風。展望隨後兩三日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。下周後期天色好轉。
【08:27】天文台在上午8時25分取消黃色暴雨警告信號。
【08:14】黃色暴雨警告信號及雷暴警告生效。今早（26日）本港東部地區錄得超過30毫米雨量，西貢區更錄得超過100毫米。上午8時，天文台錄得氣溫26度，相對濕度98%。
與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。在上午8時，颱風薔琵集結在硫黃島以西約170公里，預料向北或東北偏北移動，時速約22公里，大致移向日本以南海域。
預測本港地區今日大致多雲，有驟雨，初時雨勢有時頗大及有雷暴，下午驟雨逐漸減少。最高氣溫約30度，吹和緩南至西南風。展望未來數天有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。
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