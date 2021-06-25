黃子悅等15人涉暴動　辯方申分拆案件　8月26日再訊 (21:10)

2019年11月理工大學被警方圍堵期間，大批市民在理大外聲援校內示威者，包括前學民思潮發言人黃子悅在內的15人被控暴動，案件今（25日）由區域法院移師到西九龍裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯。辯方申請將本案分拆處理，指出若要遷就全部大律師的檔期，要到2024年3月才可開審。法官高勁修着控辯雙方在下個提訊日前先溝通，再告知法庭分拆與否的方案，將案件押後至8月26日於區域法院再訊，所有被告獲准保釋外出。黃子悅因47人初選案須繼續還押，她步入囚室時向旁聽席做出心形手勢，其丈夫揮手示意。
控方甫開庭稱，一個審訊可處理本案15名被告，預計審訊35至40天。辯方表示，本周才收到1200多頁的新文件，尚未有時間閱畢及索取指示，並申請押後案件；又指出本案被告眾多、預計審期較長，辯方律師「難夾期」，申請將本案分拆處理。
法官高勁修稱「拆定唔拆案件並非隨意決定」，要考慮涉及的證人、哪些被告情況類同等，不可能「空談」，着控辯雙方在下次提訊前先互相溝通，屆時告知法庭初步方案。
15名被告依次為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、蘇浩然、孫嘉豪、鄧建歡、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅、王汶珊、甄姓男生及李子聰，同被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界，與其他人參與暴動。