黃子悅等15人涉暴動　辯方申分拆案件　8月26日再訊 (21:10)

控方甫開庭稱，一個審訊可處理本案15名被告，預計審訊35至40天。辯方表示，本周才收到1200多頁的新文件，尚未有時間閱畢及索取指示，並申請押後案件；又指出本案被告眾多、預計審期較長，辯方律師「難夾期」，申請將本案分拆處理。

法官高勁修稱「拆定唔拆案件並非隨意決定」，要考慮涉及的證人、哪些被告情況類同等，不可能「空談」，着控辯雙方在下次提訊前先互相溝通，屆時告知法庭初步方案。

15名被告依次為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、蘇浩然、孫嘉豪、鄧建歡、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅、王汶珊、甄姓男生及李子聰，同被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界，與其他人參與暴動。