3男涉非法集結案　裁判官頻介入盤問被疑偏頗　辯方要求避席申請被駁回 (20:26)

2019年11月有網民發起「破曉行動」，3名青年被控於上水參與非法集結、管有物品意圖摧毁或損壞財產等罪。代表次被告的辯方大律師黃纓淇昨（24日）提出「避席申請」，要求裁判官陳炳宙不再處理審訊。據了解，黃纓淇指稱陳官對她作出嚴厲批評，以嘲諷及責罵否定其抗辯方向，黃纓淇盤問時被頻密打斷，更曾被斥責專業失當，認為陳官構成表面偏頗，黃纓淇更一度在庭上落淚。代表第一及第三被告的大律師則表示中立。陳官考慮控辯雙方陳辭後，今（25日）在粉嶺裁判法院駁回其申請，擇日頒布書面判決。
辯方昨呈交書面陳辭，控方今作口頭回應。控方指出，陳官只是適時介入盤問作出澄清，故認為申請沒有合理基礎。黃纓淇回應，公平起見，陳官亦應即時介入控方不精準之處，例如控方要求證人在地圖上記錄車輛位置時，陳官容許控方證人記下大約位置，而非實際位置。陳官反駁，辯方不同意卻沒有即時提出，「會唔會對我唔係咁公平呀？」，陳官又提到自己亦不時指摘控方。
本案的3名被告依次為陳彥陽（23歲）、譚禹軒（23歲）及張瑞麟（22歲），同被控於2019年11月12日在上水新運路與掃管埔路交界，參與非法集結。陳彥陽和張瑞麟各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪；陳彥陽另被控管有一個打火機充氣罐，意圖摧毁或損壞他人財產；張瑞麟另被控管有35條膠索帶，意圖作非法用途。
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