3男涉非法集結案　裁判官頻介入盤問被疑偏頗　辯方要求避席申請被駁回 (20:26)

辯方昨呈交書面陳辭，控方今作口頭回應。控方指出，陳官只是適時介入盤問作出澄清，故認為申請沒有合理基礎。黃纓淇回應，公平起見，陳官亦應即時介入控方不精準之處，例如控方要求證人在地圖上記錄車輛位置時，陳官容許控方證人記下大約位置，而非實際位置。陳官反駁，辯方不同意卻沒有即時提出，「會唔會對我唔係咁公平呀？」，陳官又提到自己亦不時指摘控方。

本案的3名被告依次為陳彥陽（23歲）、譚禹軒（23歲）及張瑞麟（22歲），同被控於2019年11月12日在上水新運路與掃管埔路交界，參與非法集結。陳彥陽和張瑞麟各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪；陳彥陽另被控管有一個打火機充氣罐，意圖摧毁或損壞他人財產；張瑞麟另被控管有35條膠索帶，意圖作非法用途。