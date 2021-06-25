獸醫診所男護士襲警罪成　官稱被告遭人撲向前趴屬謊話 (19:33)

辯方指出被告李君珩（現年32歲）任職獸醫診所護士12年，呈上10封由相識多年的獸醫、澳門教育及青年發展局職員等的求情信，力證被告對動物愛護有加，常在公餘時間做義工，對社會有一定貢獻，望法庭考慮當時非示威現場，先索取社會服務令報告再判刑。

裁判官鄭念慈裁決時稱，被告自辯案發前一晚到愛民邨朋友家治療一隻貓，凌晨沿公主道步行至旺角，見前方有強光及5至6人的身影，及後有人撲向他，他趴低後被人用膝壓其腰間、被噴胡椒噴劑及用硬物襲擊後腦，一度失去知覺。鄭官稱，如被人撲上理應後退或背落地，不可能是向前趴，正在公主道塞車的司機亦應會被突如其來的強光吸引，反問「在此情況下警員怎會公然襲擊被告？」被告的傷勢報告並無顯示他曾被重擊致昏迷，反而與警長及被告糾纏倒地的情節脗合，認為被告所說全屬謊話。

鄭官又稱，警長黃詠麟的口供合情合理，為誠實可靠的證人，接納其證供。警長供稱被告被截查時拒絕出示身分證，曾用手推向其胸口，令他後退兩步，兩人糾纏倒地，事後警長胸口有紅印及少許疼痛。鄭官裁定被告襲警罪成。